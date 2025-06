John Legend smentisce il concerto del 6 luglio a Napoli | biglietti venduti senza il suo consenso

Un'inaspettata svolta scuote i fan di John Legend: molti biglietti per il concerto del 6 luglio a Napoli sono stati venduti senza il suo consenso. L'artista, tramite una story su Instagram, ha chiarito la situazione e smentito ufficialmente l'evento. La confusione desta preoccupazione tra gli appassionati, che ora si chiedono cosa possa davvero accadere. Rimanete con noi per aggiornamenti esclusivi su questa vicenda intricata.

Sono stati già venduti molti biglietti per il concerto del 6 luglio che John Legend avrebbe dovuto fare a Napoli: ma è stato organizzato a sua insaputa. In una story Instagram ha spiegato ai fan la situazione, ma i biglietti sono ancora in vendita sul sito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - John Legend smentisce il concerto del 6 luglio a Napoli: biglietti venduti senza il suo consenso

