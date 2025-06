John Legend smentisce il concerto a Napoli del 6 luglio | Annuncio pubblicato senza che lo sapessi non ci sarò

In un'epoca in cui le notizie si diffondono rapidamente, una confusione può facilmente creare delusione tra i fan. È il caso di John Legend, che ha smentito categoricamente il suo coinvolgimento nel concerto di Napoli previsto per il 6 luglio, annunciato senza il suo consenso. Una precisazione importante che sottolinea quanto sia fondamentale verificare le fonti prima di condividere informazioni. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le ultime novità.

John Legend non parteciperà al concerto già pubblicizzato e in vendita sulle principali piattaforme di booking, previsto per il prossimo 6 luglio a Napoli. Con una lunga Instagram story, il cantante ha chiarito di essere stato contattato per partecipare all’evento senza, tuttavia, raggiungere un accordo con gli organizzatori: “Annuncio pubblicato senza che lo sapessi. Ma non abbiamo raggiunto un accordo, quindi non ci sarò”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

