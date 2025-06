Joe Bonamassa in concerto all' Auditorium Parco della Musica

Joe Bonamassa, uno dei nomi più brillanti nel panorama musicale internazionale, si prepara a infiammare l'Auditorium Parco della Musica con il suo talento inconfondibile. Con tre nomination ai Grammy Awards, quindici ai Blues Music Awards (vincendone quattro) e un record di ventisette primi posti nella Billboard Blues Albums, Bonamassa è un’icona del blues e del rock. L’attesa cresce: non perdere questa straordinaria occasione di assistere a un concerto che promette emozioni indimenticabili.

