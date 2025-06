Jesina la squadra che vince non si tocca

Jesina dimostra ancora una volta che la squadra che vince non si tocca: un mantra che guida ogni decisione, specialmente quando si tratta di riconfermare i pilastri della promozione. I dirigenti hanno scelto di affidarsi ai protagonisti di un incredibile percorso, puntando sulla continuità per tornare in Eccellenza con forza e determinazione. Con un mix di gratitudine e fiducia, la società ha chiuso un capitolo importante, pronti a scriverne uno nuovo.

Squadra che vince non si tocca. Una regola non scritta riferita allo singola partita una sorta di mantra per tanti allenatori. Confermare in blocco (o quasi) la squadra che tanto bene ha fatto in Promozione è quello che devono aver pensato i dirigenti della Jesina al momento di gettare le basi per la squadra che torna in Eccellenza dopo un anno di Purgatorio. Chiuso con sinceri ringraziamenti e reciproci attestati di stima il rapporto con Mirco Omiccioli (comprensibile la scelta del tecnico fanese di lasciare Jesi per allenare - con una allettante serie di prospettive legate a dimensioni e rinnovate ambizioni- la squadra della sua città ) l'altro doloroso 'addio' riguarda Luca Paradisi mvp, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, della stagione biancorossa che lascia la Jesina per motivi di famiglia e di lavoro ma con la consapevolezza, legata alla fama che anche a Jesi lo aveva preceduto, di avere ancora una volta brillantamente assolto al ruolo di 'specialista in promozioni' (la quarta consecutiva dopo quelle con Vigor Senigallia, Urbania e Matelica).

