jeff e lauren in tutte le salse

Jeff e Lauren conquistano il piccolo schermo in tutte le salse: la loro storia ha infiammato le tv italiane, con oltre 25 milioni di italiani che hanno seguito il matrimonio tra il miliardario Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez. Se si considerano i tempi di consumo più rapidi, un minuto basta a raggiungere ben 35 milioni di utenti informati sul wedding reality veneziano. Numeri da record che dimostrano come il grande schermo sia ancora il protagonista indiscusso dell’informazione e dell’intrattenimento.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Tg e talk ) Oltre 25 milioni di italiani hanno seguito il matrimonio fra il miliardario Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez per più di 5 minuti. Se i tempi di consumo si accorciano a un minuto, si arriva alla cifra monstre di 35 milioni di utenti che si sono informati su wedding reality veneziano grazie alla tv. Numeri record per un evento che di religioso in fondo ha poco, tutto focalizzato sulla mondanità , il toto nomi dei partecipanti, i colpi di scena. Come numeri siamo a livelli di grandi eventi come l'annuncio del nuovo Papa, di Sanremo e delle finali di tennis odi calcio.

