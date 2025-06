Jeannette Jara è la prima candidata del Partito Comunista alla presidenza del Cile

Jeannette Jara, 51 anni, segna una svolta storica nella politica cilena: prima candidata del Partito Comunista alla presidenza del paese. Dopo aver conquistato le primarie con il 60% delle preferenze e lasciato il ruolo di Ministro del Lavoro, si prepara a sfidare i suoi avversari nelle elezioni del 16 novembre. Questa candidatura rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un simbolo di cambiamento e rinnovamento nel panorama politico cileno.

Jeannette Jara, cinquantuno anni, ha vinto le primarie interne alla sinistra per le elezioni presidenziali del Cile, che si svolgeranno il prossimo 16 novembre. Per la prima volta nella storia del Paese, a concorrere sarà una candidata del Partito Comunista. Ministro del Lavoro dell'attuale governo del presidente Gabriel Boric, ad aprile ha lasciato il suo incarico per candidarsi; si è imposta nelle votazioni con il 60% delle preferenze, battendo l'ex ministra dell'Interno Carolina Tohá, socialdemocratica inizialmente ritenuta la favorita, e Gonzalo Winter, il candidato del partito di Boric. Le primarie hanno avuto luogo in un clima di sfiducia e delusione per l'operato del primo ministro, eletto nel 2021 con molte aspettative da parte della popolazione, che sono però state disattese.

