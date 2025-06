JD Vance il fornaio perfetto il vicepresidente Usa un mago della panificazione Il racconto della moglie – Il video

Scopri il sorprendente lato nascosto di JD Vance, il vicepresidente statunitense e maestro della panificazione, attraverso le parole della sua stessa moglie. In un’intervista sul popolare palco interattivo 2Way, Usha Vance svela come il suo marito, una volta inesperto in cucina, sia diventato il fornaio perfetto, sorprendendo amici e familiari con le sue abilità culinarie. Un racconto che rivela un volto inaspettato di un politico di successo.

«Quando ci siamo conosciuti, Jd non sapeva cucinare niente», ha raccontato la Second lady degli Stati Uniti Usha Vance, moglie del vicepresidente JD Vance, in un’intervista a 2Way, la piattaforma video americana che promette «spettacoli interattivi dal vivo che collegano host, ospiti e spettatori in conversazioni in tempo reale», come si legge sul sito. Protagonista di una delle ultime puntate, Usha Vance ha raccontato le prodezze culinarie del marito. Dal pessimo cuoco che era quando si sono incontrati, a eccellente panificatore oggi. È stata proprio Usha a pubblicare un estratto dell’intervista sul proprio profilo Instagram, dove condivide spesso fotografie e video di famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

