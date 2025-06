Jazz & Pop Coast Festival a Balestrate | da Mario Rosini a Nino Buonocore musica sulla scalinata della Pineta

Jazz e Pop, in un’atmosfera unica tra musica, emozioni e panorami mozzafiato. Dal 4 al 20 luglio, Balestrate si trasforma nella capitale delle note grazie al Jazz & Pop Coast Festival, un evento imperdibile che vede protagonisti nomi illustri come Mario Rosini e Nino Buonocore. Un’occasione speciale per vivere momenti indimenticabili sulla scalinata della pineta, dove il suono delle melodie si fonde con il mare. Non mancate!

A Balestrate una nuova rassegna musicale che promette di lasciare il segno: si tratta del Jazz & Pop Coast Festival, organizzato dall’Associazione culturale Filippo Evola in collaborazione con il Comune. Un evento, dal 4 al 20 luglio, pensato per fondere due linguaggi musicali universali – il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

