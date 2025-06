Jasmine Paolini inizia la difesa dei 1300 punti Obiettivo rimanere in top10 | per ora perde 3 posizioni

Jasmine Paolini, protagonista di una rimonta emozionante e già finalista a Wimbledon, si prepara a difendere i suoi punti più preziosi per mantenere la vetta della classifica WTA. Con 1300 punti in scadenza e un obiettivo chiaro di rimanere tra le top 10, l'azzurra affronta questa sfida con determinazione. La sfida è accesa: riuscirà Jasmine a consolidare il suo posto tra le migliori? La risposta dipenderà dai prossimi tornei e dalla sua tenacia in campo.

Jasmine Paolini, finalista nella scorsa edizione, ha vinto in rimonta all’esordio a Wimbledon ed ha cominciato il proprio tentativo di risalita nel ranking WTA, almeno in termini di punti, dato che lunedì 14 luglio dovrà scartarne 1300, ovvero quelli conquistati nel 2024 con l’ultimo atto. L’azzurra stamane nel ranking WTA era quinta a quota 4806, ma nella classifica virtuale ha perso 3 posizioni, scivolando all’ottava piazza, dove resterà, nella migliore delle ipotesi, anche in caso di approdo in semifinale. Paolini con la vittoria odierna è andata a quota 3576 punti. Il rinvio a domani, causa il protrarsi dei match precedenti, dell’incontro della cinese Zheng Qinwen, lascia aperto uno spiraglio per la risalita dell’azzurra al quinto posto in caso di approdo in finale, con contestuale ritorno a quota 4806, mentre al momento la vittoria del torneo proietterebbe Paolini al quarto posto con 5506. 🔗 Leggi su Oasport.it