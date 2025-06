jasmine paolini inizia col brivido poi rimonta sevastova e avanza a wimbledon

Jasmine Paolini ha affrontato un inizio di partita difficile a Wimbledon, mostrando qualche incertezza contro la lettona Sevastova. Tuttavia, grazie a tenacia e determinazione, l’azzurra è riuscita a rimontare, dimostrando che anche senza brillare può trovare il modo di vincere. Questa vittoria, ottenuta con fatica e senza la brillantezza di sempre, testimonia la sua capacità di reagire alle avversità e di conquistare punti fondamentali nel torneo più prestigioso del circuito.

Vincere senza brillare. Non è stata la miglior Jasmine Paolini nel suo esordio a Wimbledon. Sul campo-2 l’azzurra ha fatto il proprio esordio contro la lettone Anastasija Sevastova (n.402 del ranking) e oggettivamente per un set e mezzo Jasmine è stata l’ombra di se stessa: tanti errori non forzati e poca luciditĂ nello sviluppo del gioco. Da metĂ della seconda frazione è arrivata la reazione e la partita è girata in favore della toscana, come rappresentato dallo score di 2-6 6-3 6-2 in 1 ora e 53 minuti di gioco. Certo, bisognerĂ salire di livello e trovare maggior continuitĂ soprattutto al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it