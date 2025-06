Jannik Sinner e la regola dei social usa solo un'app | Il mio consiglio è | togliete il telefono

Jannik Sinner dimostra che meno è più: sui social, il campione usa solo un’app, preferendo vivere con autenticità e concentrazione. La sua filosofia? Scollegarsi dal superfluo per valorizzare il vero valore delle relazioni e della crescita personale. Un esempio che ci invita a riflettere sull’uso consapevole del nostro tempo digitale. Vuoi scoprire quale app gli è indispensabile e come può migliorare la tua vita? Continua a leggere.

Jannik Sinner non ha bisogno dei social per sentire gli amici, anzi consiglia di fare a meno il più possibile del telefono. Solo un'app gli torna utile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - social - telefono

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sinner, il saluto di Badio. Il messaggio social dell'ex fisioterapista di Jannik Vai su X

"Behind the scenes with Jannik Sinner" Dal profilo social di Andrea Bocelli Vai su Facebook

Jannik Sinner e la regola dei social, usa solo un’app: “Il mio consiglio è: togliete il telefono”; Jannik Sinner e Andrea Bocelli insieme in “Polvere e Gloria”: i social impazziscono; Habemus Sinner: sui social è Jannik-mania, con tanto di fumata arancione dalla Cappella Sistina.

Jannik Sinner e la regola dei social, usa solo un’app: “Il mio consiglio è: togliete il telefono” - Jannik Sinner non ha bisogno dei social per sentire gli amici, anzi consiglia di fare a meno il più possibile del telefono ... Scrive fanpage.it

Sinner, il saluto di Badio è una lezione di stile: e sui social si scatena la bufera, accuse a Jannik - Sinner, il saluto di Badio è una lezione di stile: il fisio ringrazia il numero 1 e sui social si scatena la bufera su Jannik, accusato di ingratitudine. Segnala sport.virgilio.it