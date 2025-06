Jamie xx a Roma Summer Fest 2025

Jamie xx infiammerà il Roma Summer Fest 2025 sabato 12 luglio, portando la sua energia unica e il suo sound innovativo sotto le stelle romane. DJ, compositore e producer britannico, riconosciuto a livello internazionale, ha rivoluzionato la scena dance con il suo acclamato album "In Waves". Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile: l’estate romana si accende con un'icona della musica contemporanea. Non perdere questa occasione straordinaria!

Jamie xx arriva per un imperdibile appuntamento al Roma Summer Fest sabato 12 luglio. DJ, compositore e producer, l'artista britannico nominato ai Grammy e ai BRIT Awards ha ridefinito la musica dance con il suo secondo album "In Waves", un’opera eclettica e raffinata. Il 29 gennaio ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

