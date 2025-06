James Gunn rivela se anche il Batman del DCU avrà i mutandoni

James Gunn rivela finalmente se anche il Batman del DCU indosserà i tradizionali mutandoni. Dopo anni di speculazioni e discussioni sulla classica iconografia dei supereroi, il regista svela i retroscena sulla decisione che potrebbe cambiare il volto del Cavaliere Oscuro. La domanda resta: i mutandoni saranno un elemento distintivo anche per il nuovo Batman? Scopriamo insieme cosa ha deciso Gunn, in equilibrio tra tradizione e innovazione.

In una recente intervista, la costumista di Superman Judianna Makovsky ha rivelato che la decisione di far indossare all’Uomo d’Acciaio interpretato da David Corenswet gli iconici slip rossi è stata presa all’ultimo minuto e che lo stesso James Gunn era molto indeciso a riguardo. “ C’erano molte persone che non volevano gli slip e molte altre che invece li volevano. James era molto indeciso. E devo dire che mi sono rifiutata di arrendermi ”, ha dichiarato Makovsky. Alla fine, si è deciso di optare per il look classico, ma questo significa che Superman ha creato un precedente? I fan devono aspettarsi che anche Batman, Lanterna Verde, Martian Manhunter e altri eroi DC seguano la scelta adoperata per l’Ultimo Figlio di Krypton? “ Non abbiamo ancora deciso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it