James Gunn non ha ancora letto il copione di The Batman 2 | Lo farò in aereo se non mi addormento

James Gunn, tra i tanti impegni, non ha ancora trovato il momento di leggere il copione di The Batman 2, destinato a rivoluzionare il mondo del vigilante di Gotham. Durante un volo, spera di immergersi nella lettura senza cedere alla tentazione di sonno, mentre il progetto si avvicina alla fase cruciale di produzione. La sfida ora è convincere Gunn che anche un sogno può diventare ispirazione per il prossimo grande capitolo.

Si avvicina il momento in cui The Batman 2 entrer√† in lavorazione, ma solo se James Gunn riuscir√† a leggere lo script senza addormentarsi. Dopo lunghi mesi di lavoro, il regista di The Batman Matt Reeves ha finalmente consegnato nelle mani di James Gunn la sceneggiatura del sequel, The Batman 2, che ha scritto a quattro mani con Mattson Tomlin. Notizie di reazioni, ufficiali o ufficiose che siano, non ne abbiamo semplicemente perch√© Gunn ha confessato di non aver ancora letto lo script. Dopo mesi di silenzio i fan temevano che i DC Studios avessero deciso di cancellare il sequel di The Batman, ma James Gunn e il co-CEO Peter Safran hanno smentito i rumor rassicurando i fan sul ritorno dell'Uomo Pipistrello di Robert . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - James Gunn non ha ancora letto il copione di The Batman 2: "Lo far√≤ in aereo, se non mi addormento"

James Gunn rivela se anche il Batman del DCU avrà i mutandoni - James Gunn rivela finalmente se anche il Batman del DCU indosserà i tradizionali mutandoni. Dopo anni di speculazioni e discussioni sulla classica iconografia dei supereroi, il regista svela i retroscena sulla decisione che potrebbe cambiare il volto del Cavaliere Oscuro.

