Jacquemus a Versailles | il contadino che veste le celebrity

Jacquemus torna alla maestosa Reggia di Versailles per sorprendere ancora una volta con la sua visione unica, tra tradizione e innovazione. Il suo nuovo capitolo, Le Paysan, è un omaggio alle radici contadine e all’infanzia, un connubio tra intimità e grandiosità . Un evento straordinario che ha attirato star internazionali e italiani, dimostrando come la moda possa essere poesia e rivoluzione allo stesso tempo. È l’inizio di un racconto che lascerà il segno nel mondo della haute couture.

A chiudere (fuori calendario) la Paris Fashion Week maschile, un evento che nulla ha avuto di collaterale. Jacquemus torna a sfilare alla Reggia di Versailles e firma un nuovo capitolo della sua narrativa estetica e personale. Intimo e grandioso, rurale e couture, Le Paysan è un omaggio all’infanzia, alle radici contadine e all’evasione. Tra gli ospiti, una parata di celebrity da Matthew McConaughey a Emma Roberts e gli italiani Ghali e Tony  Effe, a confermare che lo storytelling di Simon Porte Jacquemus va ben oltre la passerella. Le Paysan: autobiografia in passerella. La collezione primavera estate 2026 si intitola Le Paysan, “Il contadino” e ha avuto come principale fonte d’ispirazione proprio l’infanzia di Jacquemus. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jacquemus a Versailles: il “contadino” che veste le celebrity

