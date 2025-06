Jacopo Peretti è la vittima dell'esplosione del palazzo a Torino aveva 35 anni

Tragedia a Torino: Jacopo Peretti, 35 anni, è la vittima più giovane dello spaventoso crollo del palazzo di via Nizza. Originario di Mazzè, si trovava tra le macerie al momento dello scoppio, che ha devastato l’edificio e seminato dolore in tutta la città. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo: un dramma che invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza della prevenzione. Continua a leggere.

Il 35enne Jacopo Peretti, originario di Mazzè, è stato rinvenuto senza vita dai vigili del fuoco oggi 30 giugno tra le macerie di un alloggio del palazzo interessato dall'esplosione a Torino in via Nizza. “Si trovava in una delle abitazioni coinvolte dall’incendio seguito allo scoppio” hanno spiegato i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

