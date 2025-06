Jacopo Peretti chi era il 35enne morto nell' esplosione a Torino I due lavori e lo studio le chiamate a vuoto degli amici

Questa notte, Torino è stata scossa da un' esplosione devastante in una palazzina, che ha causato il crollo del tetto e diversi feriti. Tra le vittime si trova anche Jacopo Peretti, un giovane di 35 anni, il cui tragico destino ha suscitato dolore e interrogativi nella comunità. Chi era Jacopo? Quali erano i suoi sogni e le sue passioni? E cosa si nasconde dietro le chiamate a vuoto degli amici nel cuore di questa tragedia?

Questa notte, a Torino, un'esplosione avvenuta in una palazzina ha distrutto alcuni appartamenti, causando un incendio e il crollo del tetto dell'edificio. In cinque sono stati trasportati.

Jacopo Peretti, 35 anni, abitava nell'alloggio al quinto piano della palazzina di via Nizza 389, che nella notte tra il 29 e 30 giugno ha preso fuoco dopo l'esplosione di una mansarda, nel quartiere Lingotto di Torino. Dopo ore di ricerche dei Vigili del Fuoco, il ra Vai su Facebook

Jacopo Peretti muore a 35 anni nell'esplosione a Torino. I due lavori, lo studio, le chiamate a vuoto degli amici. Chi era - Conosciuto come una persona riservata e determianta, Peretti era un grande tifoso del Torino. Lo riporta ilgazzettino.it