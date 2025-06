Jacopo Peretti chi è il 35enne morto nell' esplosione a Torino | il corpo trovato sotto le macerie

Jacopo Peretti, 35 anni, è stato tragicamente ritrovato senza vita sotto le macerie dell'esplosione a Torino. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità, alimentando speranze di un suo salvataggio che si sono poi spente con il triste ritrovamento. La vicenda ha acceso i riflettori sulla tragedia, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Ora si attende di fare luce sulle cause di questa drammatica esplosione, per rispondere a tutte le domande ancora aperte.

È Jacopo Peretti il 35enne morto nell'esplosione della palazzina di via Nizza 389 a Torino. Le speranze di trovarlo in vita, sepolto sotto le macerie della mansarda in cui. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Jacopo Peretti, chi è il 35enne morto nell'esplosione a Torino: il corpo trovato sotto le macerie

