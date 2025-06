J-POP Manga presenta Blue Giant EXPLORER di Shinichi Ishizuka e Number 8

Scopri l'emozionante viaggio di Dai Miyamoto attraverso le note del jazz con *Blue Giant Explorer*, il terzo capitolo della saga firmata da Shinichi Ishizuka e Number 8. Dopo aver conquistato Giappone e Europa, ora il giovane musicista si prepara a entrare nel cuore della scena jazz statunitense, esplorando nuove sonorità e avventure. Un viaggio coinvolgente che ti trascinerà tra emozioni e melodie, portandoti direttamente nelle atmosfere dei grandi jazz club americani. Continua a leggere e lasciati conquistare!

Con il suo sassofono ha girato il Giappone e conosciuto la scena musicale europea. Ora il giovane e ambizioso Dai Miyamoto √® pronto per andare ad esplorare il Paese dove il jazz √® nato: gli Stati Uniti d‚ÄôAmerica! Continua a marchio¬† J-POP Manga ¬†la serie¬†sul jazz firmata¬†da Shinichi Ishizuka e Number,8 con il terzo atteso arco narrativo della saga:¬† Blue Giant Explorer. Il primo volume sar√† sugli scaffali di librerie, fumetteria e in tutti gli store online dal¬† 4 luglio ¬†e avr√† in allegato¬† un poster pieghevole da collezione interamente a colori.¬† Dopo aver conseguito la patente di guida in Giappone, Dai Miyamoto parte per gli Stati Uniti, portando con s√© solo il suo sax tenore.