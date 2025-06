its academy a bruno il ministro valditara consegna i diplomi

Il 2 luglio 2025, un momento di grande orgoglio e speranza si svolgerà presso l’ITS Academy “A. Bruno” a Grottaminarda, dove il Ministro Valditara consegnerà i diplomi ai giovani talenti che hanno conseguito il titolo di “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”. Un evento che non solo celebra il successo dei diplomati, ma rappresenta anche un segnale forte di impegno e futuro per il settore tecnologico italiano.

Quest'anno la cerimonia di consegna dei diplomi ai giovani che hanno completato il percorso di formazione ed hanno conseguito il titolo di "Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici", che si terrà il 2 luglio 2025 alle ore 17,30 presso la sede dell' ITS Academy "A. Bruno" in via Castello n. 24 a Grottaminarda, assume un carattere particolare perché avrà come ospite d'eccezione il Ministro dell'Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara. L'ITS Academy ad indirizzo meccatronico, fortemente voluto e promosso da Confindustria Avellino, coinvolgendo numerose aziende del territorio, nel corso degli anni è riuscito ad acquisire una grande importanza e visibilità per i risultati conseguiti che lo pongono ai vertici delle classifiche nazionali, per la qualità della formazione, per il rapporto con le aziende e per la percentuale di occupabilità dei giovani che hanno conseguito il diploma, dimostrando così che anche nel Mezzogiorno vi sono ITS di eccellenza.