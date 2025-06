Iter burocratici e attese snervanti Suicidio assistito altro che diritto

iter burocratici e attese snervanti, il dibattito sul suicidio assistito si trasforma in un labirinto di incertezze e ingiustizie. Mentre le richieste di legge restano inevase da sette anni, i cittadini affrontano situazioni spesso drammatiche, a volte risolte solo attraverso battaglie legali e conquiste parziali. Nel silenzio delle istituzioni, l’8 luglio si avvicina una svolta decisiva che potrebbe ridefinire i diritti di chi si trova in condizioni di sofferenza insopportabile.

Mentre da sette anni gli appelli a legiferare sul suicidio assistito, rivolti dalla Corte costituzionale al Parlamento, rimangono lettera morta, il Paese reale, tra battaglie legali e piccole conquiste, va avanti caso per caso. Il diritto sulla carta c'è ma la sua diversa applicazione sul territorio nazionale determina una disparità di trattamento inaccettabile. E nel silenzio della politica, l'8 luglio, con l'attesa sentenza della Consulta sul caso di Libera (nome di fantasia scelto da una 55enne toscana affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale), l'Italia si avvia – con tutta probabilità – a compiere anche il passo successivo: consentire a coloro che hanno i requisiti per accedere al suicidio assistito di ricorrere all'eutanasia, nel caso in cui non possano autosomministrarsi il farmaco.

