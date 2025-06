Italiani clima e tecnologia | quattro generazioni a confronto

In un’Italia sempre più coinvolta nelle sfide ambientali, quattro generazioni si confrontano su come la tecnologia possa diventare alleata della sostenibilità. Dal dinamismo dei giovani della Generazione Z ai Baby Boomer, scopriamo percezioni, comportamenti e speranze di un paese che guarda al futuro con occhi diversi, ma unito dall’urgenza di preservare il pianeta. Un viaggio tra passato, presente e futuro per comprendere meglio il nostro ruolo in questa rivoluzione verde.

di Tommaso Tautonico del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, inserito nel sito ASviS del 17 06 2025 Mettere a confronto percezioni e comportamenti di quattro generazioni di italiani – Generazione Z (18-28 anni), Millennials (29-44 anni), Generazione X (45-60 anni) e Baby Boomer (61-75 anni) – sul ruolo della tecnologia come strumento di sostenibilità in relazione alla conservazione dell’ambiente e al contrasto al cambiamento climatico. È lo scopo della ricerca “Sustainable Environment 2025”, realizzata attraverso la somministrazione di oltre 1.800 interviste e pubblicata in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente dall’Osservatorio della Fondazione per la sostenibilità digitale, che utilizza il Digital sustainability index (DiSI) per esaminare il livello di consapevolezza, competenza e azione nell’uso degli strumenti digitali per la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

