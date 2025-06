Italia Gazebo vola addosso a una famiglia | è tragedia L’ho raccolta dal fondo della piscina

Nel primo pomeriggio, una giornata che prometteva relax e allegria si è trasformata in un dramma sconvolgente. Un gazebo, spinto dal vento improvviso, è volato addosso a una famiglia, provocando una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. In un attimo, il sogno di una giornata spensierata si è infranto, ricordandoci quanto la natura possa essere imprevedibile e potente.

Una giornata all’insegna del riposo e della spensieratezza si è trasformata in pochi istanti in un incubo. Il tutto è accaduto in una cornice apparentemente sicura e rilassante, dove famiglie e bambini si godevano la tranquillità del fine settimana. Nessuno poteva immaginare che il meteo, improvvisamente mutato, avrebbe causato una serie di conseguenze drammatiche, con il panico che ha preso il posto della serenità. Nel primo pomeriggio, una raffica di vento improvvisa ha spezzato l’equilibrio. In pochi secondi, una struttura leggera ma non per questo innocua si è sollevata da terra, colpendo alcune persone presenti in zona piscina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. Gazebo vola addosso a una famiglia: è tragedia. “L’ho raccolta dal fondo della piscina”

Taranto, gazebo vola addosso a una famiglia: mamma grave, bimbo di 2 anni col femore rotto. Il papà: «Ho raccolto mia moglie dal fondo della piscina».

