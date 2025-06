ITALIA | ESISTERE O SCOMPARIRE?

Le dichiarazioni del Ministro Lollobrigida al Congresso CISAL di aprile 2023 hanno acceso un acceso dibattito sull'identità e il futuro dell’Italia. Le sue parole sul calo delle nascite e la presunta “sostituzione etnica” hanno scatenato reazioni forti, dividendo opinioni e suscitando polemiche sulla tenuta della coesione sociale. In un clima di crescente tensione, si solleva una domanda fondamentale: l’Italia può continuare a essere se stessa o rischia di scomparire?

Le affermazioni espresse dal Ministro Lollobrigida durante il X Congresso CISAL, svoltosi a Roma nell'aprile 2023, hanno sollevato un'ondata di critiche e indignazione da parte dell'opposizione e dei media. Durante il suo intervento, affrontando il problema del calo delle nascite, il ministro ha spiegato che "la società italiana non può arrendersi all'idea della sostituzione etnica", generando un'isterica reazione di tutto il campo progressista, che lo ha accusato di sostenere tesi razziste e di credere a complotti di stampo neonazista. La sinistra dei media ha risposto contro Lollobrigida invocando le sue dimissioni e rispolverando un leit motiv che da anni spaccia per verità storica: quello secondo cui gli italiani siano un popolo meticcio e, pertanto, come gruppo umano definito, non esistano.

