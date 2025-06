Italbasket donne bronzo europeo | il video della premiazione

L'Italbasket donne ha regalato emozioni indimenticabili conquistando il bronzo europeo dopo 30 anni, battendo la Francia 69-54 e tornando sul podio. Un risultato storico che celebra talento, passione e determinazione. Rivivi le emozioni intense della premiazione nel video ufficiale e condividi con orgoglio questa impresa straordinaria!

L'Italbasket femminile ha scritto la storia conquistando il bronzo all’Europeo (battuta la Francia 69-54) e tornando sul podio 30 anni dopo l'argento del 1995 a Brno. Guarda la premiazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italbasket donne, bronzo europeo: il video della premiazione

In questa notizia si parla di: italbasket - bronzo - europeo - premiazione

L’Italbasket donne è bronzo europeo: ritorno sul podio 30 anni dopo - Oggi, dopo quasi tre decenni, l'Italbasket donne torna a brillare sul podio europeo con il bronzo conquistato a Brno.

Impresa della pallacanestro azzurra! La Nazionale femminile torna sul podio europeo 30 anni dopo l’ultima volta, conquistando il bronzo sul campo greco del Pireo. ? Approfondisci qui https://bit.ly/44acHQ8 Italbasket Vai su Facebook

Emozionanti FACCE DI BRONZO Il basket femminile dell'Italia torna sul podio europeo dopo un'attesa durata 30 lunghissimi anni. Una medaglia di bronzo dal valore gigantesco (grazie alla vittoria 69-54 sulla Francia argento olimpico). Sono 12 campion Vai su X

L'Italia vince il bronzo! Francia ko 54-69; Italbasket donne, bronzo europeo: il video della premiazione; L’Italbasket donne è bronzo europeo: ritorno sul podio 30 anni dopo.

W l'ItalBasket: travolge la Francia e conquista il Bronzo Europeo - La nazionale femminile ha scritto la storia e dopo 30 anni ha conquistato la medaglia di bronzo al FIBA Women’s EuroBasket 2025. Lo riporta primacomo.it

Storica Italbasket femminile: batte la Francia e conquista il bronzo all'Europeo - Avvio equilibrato, con l’Italia avanti alla prima sirena grazie al canestro in extremis di Verona (23- Come scrive unionesarda.it