Itaca Il ritorno con Ralph Fiennes e Juliette Binoche in prima TV su Sky trama e cast

Preparati a vivere un viaggio emozionante con "Itaca", in prima tv su Sky Cinema Uno. Diretto da Uberto Pasolini e interpretato da Ralph Fiennes e Juliette Binoche, il film trasforma l'epopea di Odisseo in un racconto universale di guerra, famiglia e rinascita. Un ritorno cinematografico che tocca il cuore e invita alla riflessione: non perdere questa straordinaria opportunitĂ di scoprire un nuovo capitolo di emozioni.

Il film diretto da Uberto Pasolini trasforma l'epopea di Odisseo in un racconto universale sulle ferite della guerra, il valore della famiglia e la difficoltĂ di ricominciare dopo il dolore e l'assenza. Un grande ritorno, in tutti i sensi. Stasera, lunedì 30 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva in prima TV Itaca. Il ritorno, il film diretto da Uberto Pasolini che riporta sullo schermo, dopo quasi trent'anni da Il paziente inglese, la straordinaria coppia formata da Juliette Binoche e Ralph Fiennes. Il film sarĂ disponibile anche on demand, in qualitĂ 4K per i clienti Sky abilitati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Itaca. Il ritorno con Ralph Fiennes e Juliette Binoche in prima TV su Sky. trama e cast

In questa notizia si parla di: ritorno - itaca - ralph - fiennes

Guida TV Sky Cinema e NOW: Itaca. Il Ritorno, Lunedi 30 Giugno 2025 - Stasera in TV, lunedì 30 giugno 2025, si accendono i riflettori su un’immancabile serata di grande cinema con Sky e NOW.

«Tornare a lavorare insieme dopo tanti anni e ritrovarci nei panni di Odisseo e Penelope è stato sorprendente», ha raccontato Juliette Binoche a proposito della sua collaborazione con Ralph Fiennes in Itaca, Il ritorno. Corfù, incastonata nel Mar Ionio, è tornat Vai su Facebook

Itaca - Il Ritorno, da stasera in prima TV su Sky Cinema e NOW; Itaca - Il Ritorno: su Sky il film con Ralph Fiennes e Juliette Binoche; Itaca. Il ritorno con Ralph Fiennes e Juliette Binoche in prima TV su Sky. trama e cast.

Itaca - Il ritorno con Ralph Fiennes arriva su Sky Cinema Uno e NOW - Ralph Fiennes interpreta un Ulisse di ritorno a casa dopo aver vinto la battaglia, ma non può ancora riporre le armi in Itaca - Riporta comingsoon.it

Il film “Itaca. Il ritorno”: un’interpretazione contemporanea dell’Odissea di Omero - Il ritorno", diretto da Uberto Pasolini, esplora le cicatrici della guerra e la resilienza familiare con Juliette Binoche e Ralph Fiennes, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024. Come scrive ecodelcinema.com