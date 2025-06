Istat | sempre più italiani praticano sport

Secondo l’ultimo rapporto Istat, sempre più italiani abbracciano lo sport, segnando un passo avanti rispetto al passato. Nonostante le sfide storiche, i segnali di miglioramento sono evidenti e incoraggianti. Un dato che testimonia una crescente consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita attivo. In questo scenario, ogni passo verso l’attività fisica rappresenta un investimento nel nostro benessere futuro.

Il rapporto tra gli italiani e lo sport, da sempre problematico, anche se adesso si iniziano ad intravedere tenui miglioramenti. Servizio di Caterina Dall’Olio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Istat: sempre più italiani praticano sport

Dati Istat. "La pratica sportiva in Italia". In calo la sedentarietà, in aumento il dropout.

