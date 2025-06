Istat Renzi | con Meloni le famiglie stanno sempre peggio

Le recenti analisi dell’ISTAT e le dichiarazioni di Renzi evidenziano una realtà preoccupante: sotto il governo Meloni, le famiglie italiane vivono un peggioramento costante. La pressione fiscale si è intensificata, l’inflazione dilaga e il costo della spesa quotidiana schizza alle stelle. Una situazione che richiede attenzione e soluzioni vere per invertire questa tendenza negativa. È tempo di chiedersi come possiamo reagire a questa crisi crescente.

Roma, 30 giu. (askanews) – “Grazie al Governo Meloni la pressione fiscale del primo trimestre 2025 è aumentata rispetto al primo trimestre 2024: +0.5%. Grazie al Governo Meloni l’inflazione è aumentata: +1.7% soprattutto per l’aumento del prezzo dei beni alimentari (+3.5%). Grazie al Governo Meloni il carrello della spesa sale al 3.1% contro il 2.7% di maggio. Grazie di cuore al Governo Meloni, insomma: le famiglie italiane stanno sempre peggio. Ma l’Influencer dice che va tutto bene. Servono subito misure per le famiglie, gli operai, i giovani”. Lo scrive sui suoi profili social Matteo Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

