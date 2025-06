Istat il deficit sale al 9% del Pil l' inflazione all' 1,7% | prezzi e debito pubblico in rialzo spesa familiare più cara di 622 € in sei mesi

L’Italia affronta un momento di grande complessità economica: il deficit sale al 9% del PIL, con inflazione al 17% e prezzi in costante aumento. La spesa familiare cresce di oltre 6.200 euro in sei mesi, mentre il debito pubblico si impenna. Questi segnali preoccupanti mettono in discussione la stabilità futura del paese, richiedendo azioni decisive per arginare questa spirale negativa. La sfida è ora, più che mai, quella di invertire questa tendenza.

Nel primo trimestre del 2025, l'Istat ha rilevato un peggioramento nel rapporto deficitpil, salito a quasi -9%. A giugno cresce l'inflazione dello 0,2% mensile e dell'1,7% annuo Nei primi sei mesi del 2025, l'Italia si presenta con conti pubblici in peggioramento e una pressione sui prezzi c.

