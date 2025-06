Istat deficit cresce all'8,5% e sale il potere d'acquisto delle famiglie | gli italiani tornano a risparmiare

L’Italia affronta un panorama economico complesso: il deficit pubblico si attesta all’8,5% del PIL nel primo trimestre 2025, mentre le famiglie mostrano segnali di ripresa nel risparmio grazie all’aumento del reddito disponibile. Un quadro che riflette tensioni e opportunità, invitando a un’attenta analisi delle strategie per un futuro più sostenibile. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa fase di transizione economica.

Secondo l’Istat, nel primo trimestre 2025 il deficit pubblico italiano è salito all’8,5% del PIL. Nonostante ciò, l’Italia continua a spendere più di quanto incassa, e questo pone delle sfide in vista del contenimento del debito pubblico. Le famiglie registrano un aumento del reddito disponibile e una lieve ripresa del risparmio, ma la situazione resta disomogenea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: istat - deficit - famiglie - cresce

Istat, il deficit sale al 9% del Pil, l'inflazione all'1,7%: prezzi e debito pubblico in rialzo, spesa familiare più cara di 622 € in sei mesi - L’Italia affronta un momento di grande complessità economica: il deficit sale al 9% del PIL, con inflazione al 17% e prezzi in costante aumento.

Conti pubblici, Istat: nel I trimestre il deficit-Pil sale all'8,5% "a causa di una crescita più marcata delle uscite rispetto alle entrate". Il saldo primario sul Pil è in lieve miglioramento: -4,7% (-4,8% nel I trimestre 2024) Istat, cresce il potere di acquisto delle fa Vai su Facebook

Istat, deficit cresce all'8,5% e sale il potere d'acquisto delle famiglie: gli italiani tornano a risparmiare; Istat: il deficit sale all’8,5% del pil, l’inflazione all’1,7%; Istat, sale il potere d’acquisto delle famiglie (+0,9%).

Istat, deficit cresce all’8,5% e sale il potere d’acquisto delle famiglie: gli italiani tornano a risparmiare - Nonostante ciò, l’Italia continua a spendere più di quanto incassa, e questo pone delle sfide in vista ... Scrive fanpage.it

Istat: il deficit sale all’8,5% del pil, l’inflazione all’1,7% - Guardando ai conti pubblici, nel primo trimestre del 2025 è peggiorato il rapporto deficit/pil ... Come scrive milanofinanza.it