Israele Saar | Il Golan resterà nostro in qualunque accordo con la Siria

Il ministro israeliano Gideon Saar ha ribadito con fermezza che le alture del Golan resteranno sotto sovranità israeliana, anche in caso di un futuro accordo di pace con la Siria. Questa posizione mette in evidenza le complesse dinamiche geopolitiche della regione e il forte impegno di Israele nel mantenere il controllo su territori strategici. Una decisione che potrebbe influenzare profondamente i negoziati di pace e gli equilibri di potere nel Medio Oriente.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che le alture del Golan occupate rimarranno parte di Israele in caso di un eventuale accordo di pace con la Siria. “In qualsiasi accordo di pace, il Golan rimarrà parte dello Stato di Israele”, ha dichiarato Saar in una conferenza stampa a Gerusalemme con la ministra austriaca per gli Affari europei e internazionali Beate Meinl-Reisinger. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Saar: “Il Golan resterà nostro in qualunque accordo con la Siria”

Media, 'Siria non chiede il Golan nei colloqui con Israele' - L'emittente ibanese Lbci, rilanciata dal Times of Israel, riporta che la Siria non sta chiedendo a Israele di restituire parti delle alture del Golan conquistate nel 1967, ... Lo riporta ansa.it