Israele Ostanel al consiglio regionale | Serve presa una di posizione altrimenti saremo complici

Il Consiglio regionale del Veneto si prepara a votare una risoluzione proposta dalla consigliera Elena Ostanel, che chiede di interrompere i rapporti con il governo israeliano. Un gesto che va oltre il simbolismo: rappresenta una posizione decisa contro le atrocità commesse e un segnale forte di solidarietà . È fondamentale che tutti si schierino, perché restare in silenzio potrebbe significare diventare complici di quanto accade. La responsabilità è di tutti, e ora più che mai, serve una presa di posizione chiara e netta.

Domani il Consiglio regionale voterà la risoluzione che la consigliera Elena Ostanel ha presentato per chiedere che il Veneto interrompa i rapporti con il governo di Israele. «Può sembrare un solo atto simbolico ma è una presa di posizione necessaria di fronte alle atrocità che Netanyahu e il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La consigliera regionale Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) chiede alla Regione Veneto di sospendere ogni relazione istituzionale con Israele a causa della crisi a Gaza. Presentata una risoluzione firmata da tutta l’opposizione Vai su Facebook

Gaza, scontro in consiglio regionale: respinta richiesta di stop rapporti con Israele - Il centrosinistra si è detto "sgomento", il centrodestra ritiene importante mantenere "rapporti per perseguire la pace" ... Riporta primocanale.it