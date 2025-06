Israele ha ordinato nuove evacuazioni nella Striscia di Gaza

In un contesto di crescente tensione, Israele ha ordinato nuove evacuazioni nella Striscia di Gaza, coinvolgendo città come Gaza City e Jabalia. L’esercito israeliano annuncia un’espansione delle operazioni militari, intensificando la pressione sulla popolazione palestinese. La situazione si fa sempre più critica, con civili costretti a lasciare le proprie case sotto minaccia di conflitto imminente. La drammatica escalade rischia di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria in una regione già segnata da instability e sofferenza.

L’esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione di Gaza City e di Jabalia, nel nord della Striscia, annunciando – con un messaggio sui social – un’ulteriore espansione dell’offensiva militare. In vista di un aumento e di un’intensificazione delle «operazioni militari», domenica 29 giugno è stato intimato alla popolazione palestinese di spostarsi verso sud, dove si trova il campo per sfollati di Al-Mawasi, già sovrappopolato. I testimoni parlano di decine di migliaia di persone di nuovo in fuga dalla principale città della Striscia, dopo giorni di raid che hanno fatto centinaia di vittime. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Israele ha ordinato nuove evacuazioni nella Striscia di Gaza

