Israele bombarda uno degli ultimi bar a Gaza con la connessione internet | tra i morti anche giornalisti

Un'onda di violenza scuote Gaza: un attacco militare israeliano ha distrutto un importante caffè sulla costa, simbolo di libertà di informazione. Tra le vittime ci sono civili e giornalisti, tra cui alcuni tra gli ultimi a mantenere viva una connessione internet stabile in una regione devastata dal conflitto. Questa tragedia solleva ancora più domande sulle conseguenze della guerra e il prezzo della verità. Continua a leggere.

Un attacco militare israeliano ha colpito un caffè sulla costa di Gaza City, luogo noto tra i giornalisti locali per la presenza dell'ultima connessione internet stabile. Uno degli ultimi punti di accesso all'informazione. Sarebbero moltissimi i morti, tra cui civili e operatori dell’informazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

