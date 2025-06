Israele bombarda una caffetteria al porto di Gaza City | uccise 22 persone Tra le vittime anche un fotoreporter

Un grave episodio di violenza scuote Gaza: un attacco israeliano alla Al-Baqa Cafeteria al porto ha causato la morte di almeno 22 palestinesi, tra cui un fotoreporter, e ha lasciato decine di feriti, molti dei quali donne e bambini. La tragedia si aggiunge alle continue tensioni nella regione, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il rispetto dei confini umanitari. La situazione resta critica e inquietante, richiedendo un’attenzione internazionale urgente.

Almeno 22 palestinesi sono stati uccisi e altri 30 sono rimasti feriti, per lo più donne e bambini, in un attacco israeliano alla Al-Baqa Cafeteria, al porto di Gaza City. Lo scrive Haaretz, citando il ministero della Salute di Gaza. Secondo quanto riportato dai palestinesi, l'attacco ha colpito un'area che non era sottoposta a ordine di evacuazione. Nel raid è morto anche il fotografo Ismail Abu Hatab