Isola del Liri Rock in Liri

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Isola del Liri! La XI edizione di ROCK IN LIRI 2025 promette emozioni con una line-up esplosiva e atmosfere coinvolgenti, tra musica dal vivo e dj set. Sabato 5 luglio, la città si trasformerà nel cuore pulsante del rock italiano e internazionale: non perdere questa straordinaria occasione di condividere note e passione con la comunità . Vieni a scoprire cosa rende questo evento unico nel suo genere!

Tutto pronto per la XI edizione di ROCK IN LIRI 2025 a Isola del Liri! Programma Sabato 5 Luglio Main stage Piazza Boncompagni (from 21:00) KAZEMIJAZI 21:00 ITALIA 90 22:00 SOVIET SOVIET 23:00 a seguire CAPPERI dj set Piazza San Lorenzo Stage (from 19:30) ADULT MATTERS 19:30 AJA. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: liri - isola - rock - stage

Isola del Liri, MoveWeek tra natura e storia - Isola del Liri ospita la Move Week, un evento che unisce natura e storia. Durante questa settimana europea del movimento, i partecipanti esploreranno luoghi naturalistici e culturali, immergendosi nell'archeologia industriale e concludendo il percorso con una rievocazione storica dell’eccidio di San Lorenzo del 1799.

Estate 2024: Rock in Liri e Ponte Rock, due eventi imperdibili in provincia di Frosinone - Non c’è dubbio che Rock in Liri e Ponte Rock siano tra gli eventi dal vivo più attesi di questa estate nella provincia di Frosinone. Si legge su musicletter.it

"Artè": arte e innovazione nel cuore di Isola del Liri - L’evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 giugno presso la Galleria Eustachio Pisani, nel cuore della città, con ... sora24.it scrive