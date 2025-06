Islanda-Finlandia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un’emozionante sfida tra Islanda e Finlandia femminile all’Arena Thun di Thun, Svizzera. Un match imperdibile che promette intensità e spettacolo nella prima giornata degli Europei femminili 2025. Scopri orario, probabili formazioni e dove poter seguire questa entusiasmante partita, perché non c’è modo migliore di iniziare il torneo se non con un incontro ricco di imprevedibilità e passione. Continua a leggere per tutti i dettagli!

All'Arena Thun va in scena la sfida tra Islanda-Finlandia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match All'Arena Thun di Thun, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più interessanti della prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Islanda-Finlandia femminile. Le due nazionali nordiche, da sempre protagoniste .

Il 2 luglio inizierà l'Europeo femminile! Parteciperanno: Islanda, Finlandia e Norvegia daranno vita ad una lunga serie di derby nel Girone A mentre Danimarca e Svezia proveranno a far fuori la Germania nel Girone C. Perché ho deciso di con Vai su Facebook

