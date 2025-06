Ischia Film Festival 2025 è iniziata tra gli applausi la XXIII edizione

Tra le straordinarie mura del Castello Aragonese, si è aperta la XXIII edizione dell'Ischia Film Festival, un evento che celebra il cinema in una cornice unica e suggestiva. Con applausi caldi e un pubblico internazionale, il festival ha dato il via a una settimana all'insegna della creatività e dell’arte cinematografica. La cerimonia di apertura, segnata dal primo Film Cocktail al Terrazzo del Castello, promette di regalare emozioni indimenticabili, consolidando il ruolo dell'isola come teatro di innovazione e passione per il cinema.

È iniziata tra gli applausi e un pubblico internazionale la XXIII edizione dell'Ischia Film Festival, ancora una volta ospitata nella suggestiva cornice del Castello Aragonese. Il primo Film Cocktail al Terrazzo del Castello ha segnato l'apertura ufficiale dell'Ischia Film Festival. Il direttore artistico Michelangelo Messina ha spiegato la scelta simbolica del luogo: inaugurare da un

L'Ischia Film Festival 2025 torna con la sua 23ª edizione, un evento imperdibile tra cinema e spettacolo che promette emozioni uniche.

