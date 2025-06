Iran Trump | Non sto offrendo nulla a Teheran né sto parlando con loro

Il panorama internazionale si infiamma: mentre Donald Trump tenta di mediare una tregua a Gaza, respinge con forza ogni incontro con l’Iran, sottolineando la sua posizione decisa. La tensione tra le nazioni si intensifica, tra raid e dichiarazioni infuocate. In questo scenario complesso, le mosse dei protagonisti determinano un equilibrio instabile che potrebbe riscrivere gli equilibri di politica globale. Ma cosa ci riserva il futuro?

Donald Trump continua il suo pressing affinché ti ottenga un accordo per la tregua a Gaza. Il tycoon ha rilasciato una lunga intervista a Fox News in cui ha toccato vari temi, dal conflitto sulla Striscia alla situazione con l’Iran. Nel frattempo non si fermano, anzi, si intensificano i raid israeliani a Gaza. IN AGGIORNAMENTO . “Dite a quel falso del senatore democratico Chris Coons che non sto offrendo NULLA all’Iran, a differenza di Obama, che ha pagato loro miliardi di dollari in base allo stupido ‘JCPOA, strada verso l’arma nucleare’ (che ora sarebbe scaduto!), né sto nemmeno parlando con loro, dato che abbiamo completamente DISTRUTTO i loro impianti nucleari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Non sto offrendo nulla a Teheran né sto parlando con loro”

