Iran Trump insiste | Distrutto completamente siti nucleari

L'ex presidente Donald Trump torna a far parlare di sé con una dichiarazione forte e decisa: afferma di aver completamente distrutto le strutture nucleari iraniane, criticando aspramente le politiche passate degli Stati Uniti. In un messaggio su Truth social, Trump rivela il suo punto di vista sul rapporto con Teheran, sostenendo che l'amministrazione Obama avrebbe pagato miliardi di dollari all'Iran. La questione rimane centrale nel dibattito internazionale e politico.

(Adnkronos) – Donald Trump insiste: "Abbiamo completamente DISTRUTTO le strutture nucleari" iraniane. In un post su Truth social, rivolto al "falso" senatore democratico Chris Coons, il presidente ha scritto: Non sto offrendo all'Iran NULLA, a differenza di Obama, che ha pagato loro miliardi di dollari nell'ambito dello stupido 'percorso verso l'arma nucleare JCPOA (che ora . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - insiste - distrutto - completamente

Donald Trump insiste: gli Usa dovrebbero “prendere” Gaza e trasformarla in una “zona di libertà” - Donald Trump, durante una visita ufficiale in Qatar, ha sostenuto che gli Stati Uniti dovrebbero “prendere” la Striscia di Gaza, colpita da una lunga guerra tra Israele e Hamas, e trasformarla in una zona di libertà.

Trump insiste. E rilancia. Il presidente continua a sostenere che i tre siti iraniani colpiti nei raid americani di una settimana fa - Fordow, Isfahan e Natanz - sono stati distrutti. «Non li abbiamo solo colpiti, abbiamo provocato danni definitivi», ha detto in un'intervi Vai su Facebook

Iran-Israele, news 30 giugno: per la Cia uranio arricchito è sotto le macerie; Trump insiste, abbiamo distrutto tre siti nucleari in Iran; Guerra Israele, Trump preme per accordo su tregua a Gaza, Netanyahu rinvia decisione LIVE.

Iran, Trump insiste: "Distrutto completamente siti nucleari" - In un post su Truth social, rivolto al "falso" senatore democratico Chris Coons, il presidente ha scritto: Non ... Come scrive adnkronos.com

Trump insiste, abbiamo distrutto tre siti nucleari in Iran - Donald Trump continua a sostenere che i tre siti iraniani colpiti nei raid americani di una settimana fa - Si legge su ansa.it