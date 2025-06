Iran pronto a reagire | dubbi sul cessate il fuoco e minaccia nucleare ancora aperta

L'Iran si mostra deciso a mantenere alta la guardia, sollevando dubbi sul rispetto del cessate il fuoco e riaccendendo le preoccupazioni sulla minaccia nucleare. In una telefonata con il ministro saudita Khalid bin Salman, il nuovo capo delle forze armate iraniane, Abdolrahim Mousavi, ha sottolineato come l'Iran non abbia iniziato la guerra, ma si riserva di reagire qualora l'aggressione dovesse ripetersi. La tensione resta alle stelle, la stabilità nella regione è in bilico e il mondo osserva attentamente.

In una telefonata con il ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman bin Abdulaziz, il nuovo capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Abdolrahim Mousav i, ha sollevato dubbi sulla tenuta del cessate il fuoco con Israele. «Non siamo stati noi a iniziare la guerra, ma abbiamo risposto all’aggressione con la forza», ha dichiarato Mousavi. «PoichĂ© non siamo certi che il nemico manterrĂ i propri impegni, incluso il cessate il fuoco, siamo pronti a reagire con fermezza a qualsiasi nuova provocazione», ha aggiunto.Nonostante i recenti bombardamenti israeliani e i successivi attacchi statunitensi contro infrastrutture nucleari iraniane, Teheran potrebbe tornare ad arricchire uranio «nel giro di pochi mesi», secondo Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iran pronto a reagire: dubbi sul cessate il fuoco e minaccia nucleare ancora aperta

