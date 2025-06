Iran l’attacco di Trump a Obama | Nel 2015 aveva pagato loro mld di $ nello stupido percorso verso l’arma nucleare io non offro niente

Il presidente Donald Trump ha recentemente rilanciato le accuse contro l'Iran, negando qualsiasi offerta o coinvolgimento diretto negli accordi del 2015 e sottolineando la sua posizione ferma. In un messaggio pubblicato sui social, Trump ha affermato di non aver mai fatto concessioni all'Iran, rafforzando così la sua linea dura. La questione rimane al centro del dibattito internazionale, alimentando tensioni e interrogativi sul futuro dei rapporti tra Washington e Teheran.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver fatto alcuna offerta all'Iran e di non essere personalmente coinvolto in alcun tipo di colloquio con il Paese Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump sulla questione Iran. Con un messaggio diffuso via social, il tycoon ha s.

