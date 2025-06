Io sono energia il libro di Francesco Panasci vola in Senato

Un evento di ampio respiro sociologico, che vedrà il coinvolgimento diretto di esperti, politici e cittadini appassionati, sottolineando l'importanza di un messaggio che parla di energia, speranza e resilienza. "Io sono energia" di Francesco Panasci si prepara a conquistare non solo le pagine dei libri, ma anche i cuori di chi crede nel potere trasformativo della cultura e del dialogo. Un appuntamento da non perdere per chi desidera riflettere sul nostro ruolo nel futuro.

Un importante riconoscimento istituzionale per il libro Io sono energia di Francesco Panasci, che sarà presentato martedì 1 luglio 2025, alle ore 16, nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica, a Roma. Un evento di ampio respiro sociologico, che vedrà il coinvolgimento diretto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sono - panasci - senato - energia

“Io sono energia”: Panasci racconta il valore dell’ascolto al “Maggio dei Libri 2025” - "...l'ascolto profondo, ha catturato l'attenzione di un pubblico entusiasta. Panasci esplora il potere della consapevolezza e l'importanza della comunicazione autentica, offrendo spunti preziosi per un viaggio di trasformazione interiore.

Io sono energia: al Senato il libro di Francesco Panasci sulla consapevolezza e il valore umano; “Io sono energia” arriva al Senato della Repubblica. Appuntamento il 1° luglio nella Sala Nassirya; Brass Group, scintille in Commissione all’ARS: il Pd lascia l’aula.

Energia, tre italiani su quattro sono disinformati - MSN - La nuova indagine del Festival dell’Energia rivela un’Italia spaventata e incompetente: forte attenzione al tema, ma confusione diffusa su fonti, mix energetico e rischi reali. Si legge su msn.com

Rfk al Senato, 'non sono un no vax' - Notizie - Ansa.it - Rfk al Senato, 'non sono un no vax' Dem gli contestano affermazioni del passato e teorie cospirative WASHINGTON , 29 gennaio 2025, 18:37 ... Lo riporta ansa.it