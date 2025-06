Io all' Udinese? Mandateci Del Piero | l' aneddoto di Henry su Moggi

A 25 anni di distanza, Thierry Henry rivela un aneddoto affascinante su Moggi, Del Piero e Ancelotti, svelando dettagli inediti della stagione 1998-99. Nel podcast "Stick to Football", il campione francese condivide un episodio che avrebbe potuto cambiare il corso del calcio italiano, offrendo uno sguardo intimo e sorprendente su quel periodo. Un racconto che appassionerà ogni tifoso e appassionato di calcio, dimostrando quanto i dettagli possano fare la differenza.

A 25 anni di distanza, Thierry Henry torna a parlare della sua esperienza con la maglia della Juve. Nel podcast "Stick to Football" del canale YouTube The Overlap, che vede protagonisti¬†Gary Neville, Roy Keane, Jill Scott, Ian Wright e Jamie Carragher, il francese ha raccontato un aneddoto che coinvolse Luciano Moggi, Alex Del Piero e Carlo Ancelotti alla fine della stagione 1998-99. Tit√¨ svela una trattativa di mercato che avrebbe potuto portarlo all'Udinese in cambio di Marcio Amoroso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - "Io all'Udinese? Mandateci Del Piero": l'aneddoto di Henry su Moggi

