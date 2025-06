Inzaghi duro | City? L’Al Hilal non ha paura Guardiola lo conosco e…

Simone Inzaghi si prepara alla sfida tra Manchester City e Al Hilal, una partita che promette emozioni forti e grandi sfide. L’ex allenatore dell’Inter non ha paura e, con determinazione, si confronta con un avversario di livello mondiale. La sua fiducia traspare nelle parole, pronto a mettere in campo tutta la grinta per questa importante sfida. La partita si avvicina e il mondo aspetta di scoprire se l’Al Hilal saprà sorprendere...

In attesa di Manchester City Al Hilal, valido per gli ottavi del Mondiale per Club, l'ex Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, le parole. Manchester City Al Hilal è la prossima partita del Mondiale per Club. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico ex Inter Simone Inzaghi ha parlato così. Un passaggio raccolto dai giornalisti presenti: INZAGHI SUL CITY – «Il Manchester City è una delle squadre piĂą forti al mondo, ma questo non ci spaventa, anzi ci motiva. Siamo un gruppo competitivo che si rafforza ogni giorno. In una sola settimana, ho visto cose che non avevo visto in molti club che ho allenato.