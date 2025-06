Investito ed ucciso da un autobus davanti casa | la vittima ha appena 15 anni… Inutili i soccorsi La tragedia questo pomeriggio a Sabaudia

Una tragedia scuote Sabaudia questa sera: un giovane di soli 15 anni, investito e ucciso da un autobus davanti a casa, mentre cercava di attraversare la strada con il suo motorino. Inutili i soccorsi, la scena si è rivelata devastante. Un dramma che lascia sgomenti la comunità , richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale e la fragilità della vita. La dinamica dell’incidente sarà ora oggetto di approfondimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane di 15 anni ha perso la vita oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto a Sabaudia, alle prime ore del pomeriggio. Il giovane, che stava viaggiando su un motorino, è stato travolto da un autobus del trasporto regionale mentre cercava di attraversare la strada. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto lungo la Litoranea, tra gli incroci con via Colle Piuccio e la Migliara 53, una zona già nota per il traffico intenso. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, in sella al suo motorino, stava tentando di attraversare la strada per raggiungere la casa del padre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Investito ed ucciso da un autobus davanti casa: la vittima ha appena 15 anni… Inutili i soccorsi. La tragedia questo pomeriggio a Sabaudia

