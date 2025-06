Invenzioni industriali a Bergamo | calano le richieste di brevetto più richiesta per i marchi

Nel 2024, Bergamo registra un lieve calo nelle richieste di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, con 83 domande depositate rispetto ai dati degli anni precedenti. Una tendenza contraria alla crescita nazionale, che segna un aumento del 7,4%. Tuttavia, il settore dei marchi mostra un dato ancora più negativo, evidenziando un cambiamento nel panorama innovativo locale. Analizziamo insieme le ragioni di questa dinamica e le prospettive future per l'innovazione bergamasca.

Bergamo. Nel 2024 sono state depositate 83 domande di brevetto per invenzione industriale e modelli di utilità ( 66 e 17 rispettivamente ), in lieve flessione rispetto al 2023 e al 2022. Il dato bergamasco sulle invenzioni industriali è in controtendenza rispetto a quello nazionale, che vede 10.148 domande (+7,4% rispetto al 2023), mentre per i modelli di utilità la variazione delle domande anno su anno è negativa sia a livello bergamasco, sia a livello nazionale. In termini di rilasci, nel corso del 2024 in provincia di Bergamo sono stati registrati 45 brevetti per invenzione industriale e 12 modelli di utilità, per un totale di 57 concessioni, in aumento rispetto alle 53 del 2023, ma nettamente inferiori se confrontate con le 85 del 2022. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Invenzioni industriali a Bergamo: calano le richieste di brevetto, più richiesta per i marchi

In questa notizia si parla di: invenzioni - industriali - bergamo - brevetto

La crisi aumenta l'ingegno degli inventori bergamaschi: dal 2018 è boom di brevetti; Centocinquant'anni di invenzioni C'è il bergamasco Lidio Rizzetti.

Dall’idea al brevetto: tutti i passaggi per tutelare le proprie invenzioni - Il brevetto per invenzione è come un titolo di proprietà su un immobile o un’auto, può essere ceduto per vendita, ereditato o addirittura ceduto tramite trasferimento di diritti. genova24.it scrive

Art. 2587 del Codice civile Commentato Online - Brevetto dipendente da brevetto altrui Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in ... Come scrive filodiritto.com