Intrecci di Stelle | una serata per alzare lo sguardo e ritrovare la meraviglia

Intrecci di Stelle è molto più di un evento: è un’occasione per riscoprire la magia delle notti estive e lasciarsi affascinare dai giochi celesti. Il prossimo 4 luglio 2025, lo Stadio Domenico Zoccola di Pezzano di San Cipriano Picentino si trasformerà in un osservatorio privilegiato, invitando tutti a elevare lo sguardo e riaccendere il senso di meraviglia che ci accompagna fin dall’infanzia. Preparati a vivere una serata indimenticabile, dove i sogni si intrecciano tra le stelle.

