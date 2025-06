INTERVISTA – Sport is my life | Davide Marco Colombo

Scopri il sorprendente dietro le quinte di 'Sport is My Life', un viaggio che svela le sfumature più profonde e umane di atleti di ogni livello. Attraverso ritratti autentici e toccanti, esploriamo la passione, la resilienza e il sogno che alimentano il mondo dello sport, offrendo uno sguardo sincero su chi decide di vivere per la propria passione, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Segui le nostre dirette e i nostri approfondimenti...

‘Sport is My Life’ è un viaggio intimo nella vita degli atleti lontano dalla luce dei riflettori. Ritratti di ragazzi in rampa di lancio ma anche di veterani che lottano per rimanere (o tornare) ai vertici della propria disciplina, attraverso tutto ciò che alimenta il mondo dello sport: fatica, determinazione, sogno, gioia, delusione, umanità; con lo sguardo sempre orientato al futuro, al prossimo obiettivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

