Intervista a Beccamorta memoria e universo funebre | Storie antiche di vite vissute e raccontate

Nel cuore di ogni storia antica si nasconde un mondo di emozioni e ricordi dimenticati. Beccamorta, pseudonimo di Maria Veronica Zinnia, ci guida in un viaggio tra memorie scomparse e vite vissute oltre il tempo. Con delicatezza e passione, attraverso Instagram e TikTok, rivive storie struggenti e affascinanti di chi ci ha preceduto, restituendo loro voce e memoria. Scopriamo insieme i segreti di questa affascinante narratrice del passato.

Beccamorta, pseudonimo di Maria Veronica Zinnia, è una content creator e necroturista con una forte passione: raccontare storie di vita di chi è morto da oltre cento anni. Nei suoi profili, su Instagram e TikTok, le sue narrazioni sono sempre delicate; fra trafiletti storici, persone comuni e storie struggenti, epitaffi antichi e malinconici, foto sbiadite incastonate in marmi vetusti ed esistenze commoventi, Beccamorta racconta un tempo perduto ma tuttavia necessario per comprendere il presente. Intervista a Beccamorta, la custode dei dimenticati. In foto Beccamorta M.M.: Da dove nasce la tua passione per l’universo funebre e perché hai scelto di raccontare storie di persone vissute tanto tempo fa? Beccamorta: È una passione che nasce da una curiosità , una curiosità che ho fin da quando ne ho memoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it